В Свердловской области объявили конкурс социальных роликов

Свердловский областной фильмофонд объявил конкурс на лучший социальный ролик.

Для участия в нем необходимо снять короткое видео – рекламу длительностью от 15 до 90 секунд на предложенные темы:

«Нет вредным привычкам», где должна отразиться борьба с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением;

«Жизнь прекрасна» – пропаганда здорового образа жизни;

«Счастливая семья» – тема полноценной семьи, материнства, детства, социального сиротства;

«Береги жизнь» – о правилах безопасности жизнедеятельности населения, вопросах экологии;

«Мы вместе» – о проблемах людей с ограниченными возможностями, толерантности.

Заявки принимаются до 28 февраля 2021 года, а подведение итогов и объявление победителей – до 1 июня на одиннадцатом международном фестивале социальной рекламы «Выбери жизнь». За победу в номинации предусмотрен приз – 20 тысяч рублей, за второе – 15 тысяч, за третье – 10 тысяч.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте областного фильмофонда.

Екатеринбург, Анна Темрук

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