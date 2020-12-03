В Свердловской области объявили конкурс социальных роликов

Свердловский областной фильмофонд объявил конкурс на лучший социальный ролик.
Для участия в нем необходимо снять короткое видео – рекламу длительностью от 15 до 90 секунд на предложенные темы:
- «Нет вредным привычкам», где должна отразиться борьба с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением;
- «Жизнь прекрасна» – пропаганда здорового образа жизни;
- «Счастливая семья» – тема полноценной семьи, материнства, детства, социального сиротства;
- «Береги жизнь» – о правилах безопасности жизнедеятельности населения, вопросах экологии;
- «Мы вместе» – о проблемах людей с ограниченными возможностями, толерантности.
Заявки принимаются до 28 февраля 2021 года, а подведение итогов и объявление победителей – до 1 июня на одиннадцатом международном фестивале социальной рекламы «Выбери жизнь». За победу в номинации предусмотрен приз – 20 тысяч рублей, за второе – 15 тысяч, за третье – 10 тысяч.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте областного фильмофонда.
Екатеринбург, Анна Темрук
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