В Екатеринбурге проходит Екатерининская неделя с фестивалями и интернет-флешмобом, но без крестного хода

На этой неделе в Екатеринбурге при поддержке Фонда святой Екатерины проходят Екатерининские дни, во время которых будет вручена премия главы митрополии в сфере культуры и искусства, состоится фестиваль алтарников и певчих, а также интернет-флешмоб «Именины города святой Екатерины».

7 декабря, в День святой великомученицы Екатерины (небесной покровительницы уральской столицы), в храмах Екатеринбургской митрополии состоятся праздничные богослужения. Божественную литургию, которая пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе, возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Традиционного крестного хода не будет.

За день до этого, в воскресенье, там же будет праздничное вечернее богослужение. Всенощное бдение начнется в 17:00.

Екатеринбург, Анна Темрук

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