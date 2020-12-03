Территорию «Екатеринбург Арены» не откроют для прогулок до снятия ограничений по Covid-19

Территорию стадиона «Екатеринбург Арена», которая ранее была доступна для прогулок и пробежек всем желающим, не будут открывать до снятия коронавирусных ограничений, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе.

Территорию «Екатеринбург Арены» открыли для всех желающих в июне 2019 года. Там постоянно гуляли жители района, на беговых дорожках тренировались спортсмены-любители, а также приезжали туристы. Но стадион для посещений закрыли в конце 2019 года, сначала – временно, а затем – в связи с коронавирусом. И пока планов по открытию территории для свободного посещения нет.

«Стадион «Екатеринбург Арена» является объектом спорта, относящимся к первой категории стадионов согласно постановлению правительства РФ от 06.03.2015 г. №202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», в связи с чем на стадионе действует пропускной режим, – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе «Екатеринбург Арены». – В связи с введенными на территории региона ограничениями, направленными на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, пропускной режим будет сохранен до момента снятия ограничений. После того как ограничения будут сняты, начнется процесс подготовки документов для открытия территории. Этот вопрос будет согласован с представителями силовых ведомств и регионального минспорта».

Добавим, что средства из бюджета на уборку территории при этом выделяются регулярно. Очередной конкурс был размещен на портале госзакупок в конце ноября на сумму 31,6 миллиона рублей. Также на портале размещен конкурс на охрану объекта – еще 41,8 миллиона рублей. Победителей должны определить 13 декабря.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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