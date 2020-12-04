В строительной бытовке сгорел сторож, пытаясь согреться

Следователи Октябрьского района Екатеринбурга выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено во время тушения пожара в строительной бытовке на улице Прибалтийской в Екатеринбурге.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, пожар случился вечером 3 декабря. Предварительно установлено, что погибший – 58-летний сторож, который охранял на площадке продукцию из дерева. Тело сильно обгорело. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. Возможно, сторож погиб из-за использования обогревательного прибора.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.12.20

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