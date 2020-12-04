В Екатеринбурге началась новогодняя акция помощи бездомным больным животным

Студенты УрГАУ начали ежегодную благотворительную акцию «Елка для усатых», которая пройдет с 4 по 20 декабря в зоомагазинах сети «Заповедник».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрГАУ, 8 лет назад на базе факультета ветеринарной медицины и экспертизы был создан Центр реабилитации животных. Особенностью этого центра является то, что он занимаемся только больными и искалеченными бездомными животными, оказывает им профессиональную медицинскую помощь. За 8 лет студенты и сотрудники вылечили более 3 тысяч кошек и собак, многие из которых обрели новый дом. Чаще всего животные попадают в ЦРЖ после аварии или жестокого обращения. После лечения практически все звери нуждаются в специальном кормлении и уходе.

Принять участие в благотворительной акции могут все желающие. Для этого надо принести подарок (корма, наполнители, лекарства и предметы амуниции для животных) под елку в любой магазин сети «Заповедник» (ул. Родонитовая, 19; проспект Космонавтов, 52; ТЦ «Стрелка», пр. Космонавтов, 23А; ул. Большакова, 145; ул. Луначарского, 83; ул. Бажова, 45) или связаться с представителями Центра реабилитации животных УрГАУ (тел. +7 912-667-00-70).

В прошлом году в рамках акции были собраны подарки на миллион рублей. Это диетические корма, амуниция, расходные медицинские материалы и многое другое.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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