Женщина ударила полицейского в глаз, заступившись за знакомого

В Первоуральске вынесли приговор местной жительнице, ударившего полицейского по лицу.

По версии следствия, в июле этого года наряд ППС отправился в один из домов, так как от жильцов поступило сообщение о буйных соседях-дебоширах. Прибыв на место, сотрудники внутренних дел увидели пьяного мужчину и его подругу, которые отказались пройти в служебный автомобиль для установления личности.

После этого сотрудник правоохранительных органов принудительно повел мужчину в служебную машину, а спутница заступилась за него и ударила полицейского по лицу. «Потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде ссадины в лобной области и в области нижнего века левого глаза», – сообщили «Новому Дню» в СКР по Свердловской области.

Женщина признала свою вину и раскаялась. Она выплатит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 04.12.20

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