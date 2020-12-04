В Екатеринбурге конфисковали более 6,5 тысячи литров алкоголя (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается профилактическое мероприятие «Алкоголь», которое проводится с 17 ноября. За время проведения операции из оборота уже было изъято 6 700 литров алкогольной продукции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, 21 ноября сотрудники полиции изъяли на территории Кировского района свыше 2,5 тысячи бутылок водки и иную алкогольную продукцию общим объемом около 1,3 тысячи литров. Весь алкоголь не имел акцизных и федеральных специальных марок.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

В полиции отметили, что за время проведения операции было проведено почти 800 проверок, в ходе которых составлено 85 административных протоколов о нарушениях в сфере оборота спиртного. Возбуждено семь уголовных дел, причем два из них в отношении лиц, допустивших продажу алкоголя несовершеннолетним (ст. 151.1 УК Российской Федерации).

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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