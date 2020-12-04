Из Екатеринбурга появятся новые льготные рейсы по России, возможно, даже во Владивосток

Правительство России расширило список субсидированных внутренних авиарейсов. Из Екатеринбурга по льготному тарифу можно улететь в Волгоград, Махачкалу, Кемерово и другие города. А Минтранс предлагает с 1 января утвердить льготные тарифы еще и во Владивосток, но только для семей с детьми.

Как сообщает Росавиация, правительство России на 71 пункт расширило перечень маршрутов программы субсидирования региональных воздушных перевозок. В третьем квартале текущего года на эти цели выделено 3 миллиарда рублей. По льготным тарифам можно будет улететь, в том числе из Екатеринбурга, – в Ноябрьск, Оренбург, Волгоград, Махачкалу, Воронеж, Кемерово, Череповец, Ухту. Также можно будет по субсидированным билетам прилететь в Екатеринбург из Саратова, Тобольска, Нижнего Новгорода. Полеты будут осуществлять десять авиакомпаний. Полный список новых субсидированных маршрутов здесь.

Еще один проект субсидирования внутренних рейсов предложило Министерство транспорта России, но документ пока лишь опубликован для общественной экспертизы, он еще не вступил в силу. Минтранс предлагает с 2021 года сделать льготными перелеты для семей с детьми по 45 направлениям. Пока что обсуждается возможность удешевить билеты из Екатеринбурга во Владивосток и обратно, из Калининграда в Казань, из Новосибирска в Иркутск, из Мурманска в Воронеж и так далее. Предполагается, что после вступления постановления в силу льготные тарифы будут доступны семьям, в которых есть дети младше 18 лет, а также детям с опекунами либо сопровождающими.

Общая сумма субсидий составит до 835 миллионов рублей, говорится в проекте документа. Например, по маршруту Екатеринбург – Владивосток спецтариф предлагают установить в размере 10 953 рублей на человека. Если документ пройдет все стадии согласования, он вступит в силу с января 2021 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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