За два месяца из УрФУ ушли 384 студента (ИНФОГРАФИКА)

За октябрь-ноябрь 2020 года Уральский федеральный университет покинули 384 студента.

Из них только 146 человек не справились с учебным планом. 127 студентов, или 33,1% от отчисленных, ушли по собственному желанию, 27 – перевелись в другой вуз, 72 – были отчислены из-за нарушения правил приема в вуз, 12 человек ушли по другим причинам. Треть ушедших – первокурсники. Об этом сообщает телеграм-канал университета. В комментариях к записи появились отклики пользователей, которые тоже планируют отчислиться после окончания этого семестра.

Добавим, сегодня утром в инстаграме губернатора Евгения Куйвашева появилось обращение от студентов: «Добрый день! Вузам уже необходимо учиться очно. Первокурсники не видели ни разу своего вуза, год сидят на дистанционном обучении – это может вызвать психологические проблемы у молодежи. Пожалуйста, примите меры, хотим учиться хотя бы в смешанном режиме», – написали студенты. Губернатор посоветовал им «набраться терпения и беречь здоровье».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.20

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