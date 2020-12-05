Стали известны подробности жуткого ДТП на Серовском тракте, где погибли два человека (ФОТО)

На Серовском тракте накануне около 6 часов вечера столкнулись три автомобиля, два человека погибли, пятеро, в том числе дети, получили травмы. В ГИБДД по Свердловской области рассказали, из-за чего произошла авария.

Виновником ДТП, по предварительным данным, стала 18-летняя водитель машины «Киа Рио», она всего месяц назад получила права. Девушка превысила скорость, не удержала автомобиль на полосе и вылетела на встречку. Там она врезалась в «Форд Фьюжен» под управлением 59-летней женщины, эту машину отбросило на на попутную «Рено Дастер», за рулем которой был 50-летний мужчина.

В аварии скончалась водитель «Киа», ее 14-летняя племянница, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, госпитализирована в больницу Нижнего Тагила. Туда же с места ДТП отправили водителя «Форда» и трех ее пассажиров, в том числе двухлетнего ребенка. В больнице скончалась 50-летняя пассажирка этой машины. В «Рено» был один пассажир, ему и водителю оказали медпомощь на месте, от госпитализации мужчины отказались.

Фото отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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