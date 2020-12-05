В Свердловской области от коронавируса умерли еще 14 человек

В Свердловской области снова высокие цифры суточной смертности от коронавируса – в информационном центре по мониторингу ситуации сообщили о 14 скончавшихся. За последние сутки ковид подтвердили еще у 398 человек. Таким образом, с начала пандемии вирус подхватили 48 тысяч 233 человека, умерли 1090 жителей Среднего Урала.

Вчера был обновлен антирекорд по смертности – стало известно о 16 умерших, до этого максимальный показатель был в сентябре – 14 человек, так же, как и сегодня.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.20

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