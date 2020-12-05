Полиция нагрянула с проверкой в гей-клуб

Накануне вечером полицейские нагрянули с проверкой в ночной клуб Fame. Облаву силовики устроили уже после 23:00. По указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ресторанам, кафе и барам запрещено работать по ночам, а все «зрелищно-развлекательные мероприятия» должны быть отменены с 23 до 6 утра. В клубе, когда туда пришли полицейские, находились посетители.

По информации самого клуба, опубликованной в социальных сетях, в ночь с 4 на 5 декабря анонсировалось Fame Party: «В первые выходные декабря скоротаем вечер в компании друзей в стенах любимого клуба. С 21:00 действует согревающий и освобождающий от забот АЛКОБЕЗЛИМИТ! Всего за 600 рублей. Шоу начинается в 22:30!»

Как рассказали «Новому Дню» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, проверка была связана с выявлением административных правонарушений: «Пока можем коротко сказать. В данном месте проводилось профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению нарушений административного законодательства. Результаты озвучим позже».

Более точную причину в ведомстве обещали прокомментировать позже. Вероятно, это связано с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 05.12.20

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