В Среднеуральске загорелся ангар с дизельным топливом (ФОТО)

Серьезный пожар произошёл сегодня днём в Среднеуральске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в 12:27 поступило сообщение о пожаре на улице Четвертой , 11, горел стальной ангар, в котором находились ёмкости с дизельным топливом и автомобиль. Только через час удалось локализовать распространение огня, к тому времени пламя охватило территорию в 500 м.кв.

На ликвидации возгорания работали 25 человек и 9 машин. Тушить было тяжело из-за большого количества горючего в ангаре и отсутствия поблизости источника воды. Воду подвозили от гидранта, находящегося в двух километрах. Проливка и разбор конструкций ещё идут. Причины пожара устанавливаются, в огне никто не пострадал.

Среднеуральск, Людмила Прокофьева

Среднеуральск. Другие новости 05.12.20

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