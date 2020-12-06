Под Первоуральском пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП (ФОТО)

На девятом километре трассы Первоуральск – Шаля накануне около 8 часов вечера три автомобиля попали в аварию. Виновником стал 58-летний пьяный водитель машины «Лада Гранта». Он ехал со стороны поселка Билимбай в сторону Первоуральска, не удержал автомобиль на дороге и вылетел на встречку. Там он врезался в ВАЗ-2115, который после удара отбросило на «Форд Фокус». В результате пострадал трехлетний пассажир «Фокуса», мальчик был в детском удерживающем устройстве, поэтому серьезных травм не получил, но у него рваная рана лица. остальные участники аварии не пострадали.

«При проведении освидетельствования у водителя автомашины «Лада Гранта» установлено состояние опьянения, результат показал 0,594 мл/л в выдыхаемом воздухе. В отношении гражданина составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Мужчина отстранен от управления транспортным средством», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.12.20

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