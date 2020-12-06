При строительстве ледовой арены двое рабочих сорвались с высоты четвертого этажа

Во время строительства ледовой арены в центре Екатеринбурга двое рабочих сорвались с высоты четвертого этажа. Один из них скончался. По предварительным данным, криминал в этой истории отсутствует. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«С большей долей вероятности можно сказать, что ЧП случилось из-за нарушения правил техники безопасности. Все произошло на четвертом уровне строительства. Точная причина случившегося выясняется», – сообщил Валерий Горелых. И добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу, на чьей подведомственной территории находится стройка.

Они установили личности строителей: погибшим оказался молодой человек 2000 года рождения, второй пострадавший, 1998 года рождения, доставлен в больницу.

Как стало известно «Новому Дню», работники были наняты подрядной организацией «Прогресс». Оперативно связаться с компанией, чтобы уточнить, соблюдалась ли техника безопасности, не удалось.

От комментариев пока воздержались и в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Анна Темрук

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