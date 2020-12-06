Зарегистрировано еще 15 смертей от коронавируса в Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области заболели коронавирусом еще 389 человек, умерло от Covid-19 15 уральцев. Таким образом с начала пандемии зарегистрировано 48 622 случая заболевания и 1 105 смертей.
В последнюю неделю на Среднем Урале фиксируются высокие показатели смертности. Антирекорд за все время пандемии был поставлен 4 декабря – сообщалось о 16 умерших.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 06.12.20
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