Под Екатеринбургом пройдет экстремальный марафон на 470 километров

В последние выходные января под Екатеринбургом пройдет Второй Уральский снегоходный марафон «Путь Вогула» длиной 470 километров.

«Путь Вогула» – самый длинный и протяжённый марафон на снегоходах, испытание на выносливость людей и техники. Дистанция указана примерно: точный километраж маршрута будет известен непосредственно перед марафоном, в январе 2021 года, после того как по нему сначала проедут организаторы», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Маршрут марафона относится к категории экстремальных, без заранее подготовленных трасс. Участвуют команды из двух человек на двух снегоходах или двух сноубайках. Отдельная категория заездов в личном зачёте предусмотрена для детей – могут участвовать ребята от 5 до 12 лет.

Все участники марафона должны посетить однодневный семинар по безопасности, который пройдёт 24 января в офлайн- и онлайн-формате.

Как сообщается на сайте организаторов, старт будет дан от загородного клуба в Верхней Пышме, финиш – в поселке Кытлым. Зарегистрироваться можно до 24 января.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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