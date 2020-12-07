В Свердловской области еще на неделю продлили режим «черного неба»

В Свердловской области еще на одну неделю продлено предупреждение о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение будет действовать до вечера 11 декабря, сообщили в Уральском центре метеорологии. Там уточнили, что речь идет о неблагоприятных условиях первой степени опасности.

Ранее синоптики уже вводили режим «черного неба» на территории Свердловской области – до 4 декабря, он был продлен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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