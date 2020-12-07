В Екатеринбурге будут судить водителя, который сбил четверых детей

В Екатеринбурге будут судить водителя, который в августе этого года сбил четверых детей на пешеходном переходе на ул. Бахчиванджи. Один из пострадавших получил тяжкие травмы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, 27 августа 2020 года, около 13 час. 20 мин, водитель автомобиля Renault Sandero Stepway двигался со скоростью 60 км/ч по ул. Бахчиванджи со стороны Арамильского тракта в направлении улицы Спутников. Мужчина превысил установленную на этом участке скорость (20 км/ч) и не уступил дорогу детям, переходившим улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадали все четверо, трое из них – из одной семьи.

Особенно тяжело пострадал один из них. Ребенку поставили диагноз: «сочетанная травма головы, туловища, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, разрыв ткани легкого». Вред здоровью оценен как тяжкий.

Обвиняемый свою вину в нарушении правил дорожного движения признал полностью и принял меры к компенсации морального и материального вреда в рамках соглашения с законными представителями несовершеннолетних. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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