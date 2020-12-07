Пациентка пожаловалась на медбрата из ковидария за фразу: «Я бы вам поставил укол, чтобы вы все сдохли»

Пациентка городской больницы № 14 в Екатеринбурге пожаловалась своим родственникам на медбрата по имени Максим, который, по ее словам, пожелал ей и другим больным коронавирусом смерти.

«Моей бабушке 80 лет, и ее больше месяца назад положили в 14-ю больницу с диагнозом коронавирус. Ееположили в хирургическое отделение по какой-то причине, и она пробыла там 34 дня, из которых семь дней в реанимации. В реанимацию ее не положили изначально потому что не было мест и ей сказали, что есть те, кому хуже, но, честно говоря, я мало могу представить, кому настолько плохо, у кого 90% поражения легких. У нее изначально было очень плохое самочувствие, в больнице ей было тоже очень плохо, она не могла говорить, звонила раз в день, говорила, что все плохо, что она не может дышать, а потом она упала в обморок, и ее перенесли в отдел реанимации той же хирургии. Ей там провели какое-то лечение, и в итоге она очнулась, и ее перевели обратно. Но в реанимации произошла очень интересная история. Медбрат Максим после того, как моя бабушка очнулась, потряс другую женщину, ее соседку. Бабушка, как только он начал подходить к ней, сказала: «Только меня не трясите», потому что ей разрезали плечо, потому что вены у нее очень не видно, и попасть в них очень-очень сложно. Он сказал: «Я вообще думал, что через 5-10 минут как вы приедете, вы уже умрете». Бабушка сказала: «Ну вот так вышло, не умерла». А он сказал: «Была бы моя воля, я бы вам всем здесь поставил укол, чтобы вы все сдохли». Сказать человеку, который отошел от реанимации… ну, видимо, так надо», – говорит на видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, внучка пожилой пациентки.

По словам девушки, ее бабушку еще какое-то время продержали на аппарате ИВЛ, однако впоследствии женщину выписали, потому что коронавирус был вылечен. Однако позднее пожилую екатеринбурженку вновь госпитализировали – сейчас, по словам девушки, она находится в другом реанимационном отделении другого медучреждения с поражением легких и пневмонией.

Как сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе Свердловской области, управление здравоохранения начало проверку публикаций СМИ о ситуации в 14 больнице.

Екатеринбург, Елена Сычева

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