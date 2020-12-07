Европейская зима: в Екатеринбурге всю неделю будет слабый мороз без снега

На Средний Урал пришло небольшое потепление. Всю неделю в Екатеринбурге прогнозируется пасмурная погода и слабый мороз. Осадков не ожидается.

Как сообщает уральский гидрометцентр, вторник станет самым теплым днем. Воздух прогреется до -2, а ночные заморозки будут держаться на уровне -6…-8 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Но уже в четверг в регион поступит новая порция холодного воздуха, дневная температура упадет до 9 градусов ниже нуля, а ночью похолодает до -14. В выходные дни установятся умеренные морозы от -12 до -14 градусов.

По данным метеорологов, начало декабря в Екатеринбурге в этом году на два градуса холоднее обычного. Самая низкая температура воздуха (-19,5 градуса) была 3 декабря, самая высокая (-5,8) – 5 декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

Авторы «народного законопроекта» о возврате прямых выборов напомнили депутатам, что они могут вносить правки. / Пациентка пожаловалась на медбрата из ковидария за фразу: «Я бы вам поставил укол, чтобы вы все сдохли». / В Екатеринбурге будут судить водителя, который сбил четверых детей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»