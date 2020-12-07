К умершей от коронавируса свердловчанке пришли брать мазок на Covid-19 через неделю после похорон

В квартиру жительницы города Качканара Ольги пришли медики из местной городской больницы, чтобы взять у женщины мазок на коронавирус. Но к тому моменту она уже была мертва больше недели – скончалась от Covid-19 в больнице Нижнего Тагила. О жуткой истории написала газета «Новый Качканар».

44-летняя жительница Качканара Ольга заразилась коронавирусом в середине сентября. Женщина ушла на больничный, стала пить лекарства, у нее взяли мазок на коронавирус, но результата все не было, при этом состояние свердловчанки ухудшалось – у нее держалась высокая температура, а в поликлинике рекомендовали прийти на прием самостоятельно. В итоге Ольге стало настолько плохо, что она не могла дойти до туалета – родственники купили ей подгузники для взрослых, а ее пожилая мать отправилась в больницу, чтобы добиться прихода врача. Пришедший на вызов медик оценил состояние пациентки как тяжелое, ее отправили в Нижний Тагил делать компьютерную томографию легких, в итоге почти сутки она пробыла в медучреждении, прежде чем ее положили в палату. На тот момент у женщины была подтверждена пневмония и 80% поражения легких. Несколько дней Ольга получала лечение, дышала кислородом по очереди с другими пациентами – по словам родных, разговаривавших с ней, кислородной разводки к ее кровати в палате не было. «3 ноября нашу передачку родственники понесли в больницу, позвонили, что Оля не отвечает, получила или нет. Я тогда стала звонить, она долго не отвечала, потом ответила, так глухо говорила, видимо, под маской. Я не слышала, не понимала, что она говорит. Единственное, что услышала: «Мама, мне все передали, только у меня ноги отнялись». А на следующий день в 2 часа она умерла», – рассказала мать женщины Валентина Ивановна.

Она же рассказала, что спустя восемь дней после похорон из центральной городской больницы Качканара к Ольге домой пришли медики – брать мазок на коронавирус. «Совершенно не налажен обмен информацией. У зятя анализы брали, а результатов все не было. Нам помогли через знакомых, выяснилось, что в адресе потерялся ноль, и вместо 10 микрорайона оказался 1-й микрорайон. Поэтому и не могли найти результатов, они шли на 1 квартал. Когда разобрались, увидели, что у него положительные были тесты, и Олин нашли – тоже положительный», – добавила мама умершей пациентки.

По словам Валентины Ивановны, даже о смерти дочери ей и зятю сообщили только спустя два дня после того, как та умерла. При этом все двое суток они пытались дозвониться сначала до самой Ольги, потом – до больницы, где она лежала. «Мы перезвонили по этому же номеру, нам вообще сказали, что у них такой нет. Бардак полнейший! Потом все-таки подтвердили и говорят: «А почему вы ее не забираете?» – добавила мать женщины, уточнив, что ни мужа, ни 12-летнего сына Ольги на похороны не пустили, так как они были на изоляции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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