В Свердловской области еще 13 человек скончались от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 387 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии – 49 009. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, скончались еще 13 человек, всего официально от инфекции умерли 1 118 человек.

Последнюю неделю на Среднем Урале фиксируется рост смертей от коронавируса. Антирекорд за все время пандемии был поставлен 4 декабря – сообщалось о 16 умерших.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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