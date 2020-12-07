Свердловская область в рейтинге вредных привычек оказалась на 51-м месте

Свердловская область в рейтинге регионов страны по отсутствию вредных привычек оказалась на 51-м месте – на восемь позиций выше, чем в предыдущем году. При этом все остальные регионы УрФО показали еще более худшие результаты: челябинцы заняли 65-ю строчку, курганцы 69-ю, а регионы «тюменской матрешки» оказались в седьмом десятке. Худшей признали Магаданскую область, а лидеры рейтинга – республики Северного Кавказа. Первое место заняла Чечня, второе – Дагестан, замыкает тройку самых зожных регионов Ингушетия.

Рейтинг был составлен по заказу РИА «Новости», учитывались потребление табака и алкоголя, смертность от отравлений спиртным и преступления, совершенные в алкогольном или наркотическом опьянении. «Как отмечают аналитики, слабая распространенность вредных привычек в республиках Северного Кавказа характерна для данного региона в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей», – отмечается в публикации. Нижние позиции заняли дальневосточные регионы, так как там часто пьют. В Сахалинской и Магаданской областях не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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