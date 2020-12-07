На Синарском трубном заводе расплющило «газель»

На Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском сегодня днем произошла авария – автомобиль «газель» буквально расплющило. По словам очевидцев, водитель остался жив и даже не пострадал – успел перепрыгнуть на соседнее сидение. Фото последствий опубликовала группа «Говорит Каменск-Уральский».

Подробностей инцидента пока нет. В пресс-службе СинТЗ «Новому Дню» подтвердили факт аварии, однако не стали раскрывать ее суть. «Мы выпустим пресс-релиз», – сообщили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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