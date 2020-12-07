Этой осенью в армию ушли 509 юношей из Екатеринбурга

По состоянию на 7 декабря 655 молодых екатеринбуржцев признаны годными к военной службе, 509 из них уже пополнили ряды Российской армии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, призывные комиссии проводят тщательный отбор юношей: профильные специалисты определяют степень годности по медицинским показателям, проверяют наличие прав на отсрочку. В случае выявленных проблем со здоровьем молодые люди направляются на дополнительное обследование в учреждения здравоохранения.

Из-за режима ограничительных мер, направленных на пресечение распространения коронавируса, одними из главных условий по противодействию инфекции остаются соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекция помещений и транспорта. Доставка на областной сборный пункт осуществляется только подготовленным транспортом, где специалисты регулярно дезинфицируют не только салон, но и багажные отсеки, а также систему вентиляции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.12.20

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