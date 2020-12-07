Застройщиков Академического наградили за заслуги перед городом

В день покровительницы города Александр Высокинский вручил почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом» застройщикам Академического, который скоро станет новым восьмым районом мегаполиса. Награду получили президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий и члены совета директоров РСГ «Академическое» Алексей Воробьев и Виктор Маслаков.

«Сегодня глава Екатеринбурга Александр Геннадьевич Высокинский подписал указ о награждении почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом» меня и моих коллег – президента группы компаний «КОРТРОС» Вениамина Голубицкого и члена совета директоров РСГ «Академическое» Алексея Воробьева. Событие, на мой взгляд, особенно значимо, поскольку совпало с отмечаемым именно 7 декабря Днем святой Екатерины. К этому празднику я отношусь с большим теплом – одним из первых больших проектов, которыми я занимался в городе, стало именно строительство на площади Труда часовни во имя святой Екатерины, в память о некогда расположенном здесь храме. Более того, в 1998 году, в год её освящения, и зародилась традиция вручения почетного знака: как видите, все сложилось самым удивительным образом», – прокомментировал Виктор Маслаков. Он поздравил своих коллег и отметил, что как человек, который родился и вырос в Екатеринбурге, видит, как меняется город. «Я прекрасно помню, каким Екатеринбург был. Еще в семидесятые, восьмидесятые годы – помню, чем он жил, чем жила в то время моя семья, посвятившая себя труду на предприятиях Уралмаша. Тем лучше понимаю, насколько сильно город изменился, насколько важно не оставаться к нему равнодушным и быть готовыми менять его самим. Позади – очень долгий путь. Но не сомневаюсь, что самые интересные вещи ждут впереди», – добавил Маслаков.

Академический застраивается с 2005 года, работы ведет АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС», до ребрендинга в марте 2013 года – девелоперская компания «Ренова-Стройгруп»). Первые дома здесь ввели в эксплуатацию в 2009 году. «КОРТРОС» осваивает 1300 га, возводится 9 млн кв. м жилой застройки, школы, детские сады. Территория, которая начиналась с микрорайона, к 2023 году станет новым восьмым районом города, 30 октября распоряжение о присвоении району названия «Академический» подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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