Пенсионерка зарубила топором сына-алкоголика, обиравшего ее. Прятать тело помогала ее дочь

В Екатеринбурге 71-летнюю пенсионерку обвиняют в убийстве 46-летнего сына-алкоголика, сообщили в полиции Екатеринбурга. Тело мужчины обнаружили прохожие вчера днем у трансформаторной будки на улице Шефской. Правоохранители быстро выяснили, что он был убит в другом месте, причем там он потерял много крови. Тогда они стали обходить подъезды близлежащих домов – и на входе в один из них действительно обнаружили кровавые следы. Поквартирный обход привел силовиков в квартиру 71-летней пенсионерки.

«За некоторое время до трагедии 46-летний сын указанной женщины, нигде не работающий и злоупотребляющий спиртным, ушел к своим друзьям, чтобы распить с ними очередную порцию алкоголя. Когда он в изрядном подпитии вернулся домой, потребовал от матери денег «на продолжение банкета». Но женщина отказала ему, в ходе возникшего конфликта толкнула его, мужчина, не удержавшись на ногах, упал, а его мать вооружилась находившимся в квартире топором и нанесла своему сыну несколько ударов, в том числе и в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Пенсионерка рассказала обо всем своей 36-летней дочери, которая приехала к маме и помогла избавиться от тела. Женщины завернули труп в одеяло, перевязали скотчем и веревками, а ночью вынесли к трансформатору, предварительно развернув и выбросив покрывало и веревки в мусорные контейнеры.

При опросе мать убитого сначала отрицала свою причастность к преступлению, но в итоге созналась – оказалось, что сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер наблюдения, расположенных на подъезде ее дома. Дело возбуждено Орджоникидзевским следственным отделом СУ СКР по части 1 статьи 105 УКРФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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