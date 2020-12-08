Свердловское заксобрание приняло областной бюджет во втором чтении

Заксобрание Свердловской области приняло во втором чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом сегодня выступил председатель комитета заксо по бюджету, налогам и финансам Владимир Терешков.

Он напомнил депутатам, что согласительной комиссией проведена очень большая работа. Состоялось три больших заседания, на первом были сформированы 8 профильных рабочих групп.

В целом ко второму чтению основные параметры бюджета выглядят так: доходы составят 278,2, миллиарда рублей, расходы – 318,8 миллиарда, дефицит – 40 млрд рублей.

За законопроект во втором чтении в целом проголосовали 37 депутатов, два – против, еще 11 отсутствовали. Выступление было только одно – лидера фракции ЛДПР Михаила Зубарева, который сообщил, что фракция будет голосовать за.

Третье чтение проекта бюджета ожидается сегодня же, после рассмотрения других законопроектов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

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