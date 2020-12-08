Жив курилка. Пациенты и врачи ковидариев жалуются на коронавирусных с табачной зависимостью

Пациенты коронавирусных больниц в Свердловской области жалуются на курящих из числа зараженных Covid-19. «У нас в отделении завелся активный курильщик. Бегает курить в туалеты и в душевую. «Курил, – говорит, – и курить буду. И ничего вы со мной не сделаете, лечите меня». И никто ничего сделать не может, лечить-то надо. Ковид у человека с пневмонией…», – написала в фейсбуке екатеринбурженка Ольга.

Курят и пациентки в специализированных коронавирусных отделениях для беременных. Об этом «Новому Дню» рассказала екатеринбурженка Елена. «Было накурено в туалете, он общий для всех на этаже. Я сначала подумала, что мне померещилось – отделение для беременных, да еще и с коронавирусом, с пневмонией, с кашлем на фоне этого. Ну и не врачи же курят – они запакованы сверху донизу в защитные костюмы, скотчем для надежности перемотаны, не будут они разоблачаться в «красной зоне», чтобы только покурить. Потом у меня обоняние пропало, и я забыла про эту историю. Пока не увидела, как врач идет по коридору и ругается, что «себя не жалко, детей пожалейте», – сообщила «Новому Дню» пациентка Областного перинатального центра.

Врачи из ковидариев подтверждают, что курящих пациентов среди больных с коронавирусом не меньше, чем в других отделениях. Однако применить к ним какие-то санкции действительно практически нереально. «С одной стороны, это нарушение правил распорядка, пациент при госпитализации соглашается с ними, и если состояние пациента позволяет, то его можно отправить на амбулаторное лечение, а вот если нет, то фактически ничего поделать нельзя», – пояснил врач одного из екатеринбургских стационаров, перепрофилированных для лечения пациентов с Covid-19.

«Новый День» запросил в оперштабе информацию, зарегистрированы ли в Свердловской области отказы от дальнейшей госпитализации курящих пациентов за нарушение внутрибольничного режима.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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