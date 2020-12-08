В мэрии не стали продлевать работу метро в новогоднюю ночь

В администрации Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь.

В этом году главные изменения коснулись работы метрополитена. В мэрии не стали продлевать часы работы подземки, как это делалось раньше, до часу ночи. 31 декабря метро будет открыто, как и в остальные дни, – до полуночи. Что касается остального транспорта, то известно, что ориентировочно он будет курсировать до 22:30.

Екатеринбург, Анна Темрук

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