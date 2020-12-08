Житель Каменска-Уральского за подделку медицинских документов получил реальный срок

В Каменск-Уральском вынесли приговор мужчине, подделывавшему медицинские документы.

Весной прошлого года тагильчанин Александр Катаев прошел медосмотр, о чем в его личную медицинскую книжку поставили соответствующие оттиски печатей и штампов. После этого мужчина передал их для изготовления третьим лицам. В итоге в его распоряжении оказалось 19 фальшивых штампов и печатей, с помощью которых он подделывал медицинские документы на протяжении более восьми месяцев.

«Молодой человек задержан сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Каменск-Уральский» в январе 2020 года при передаче личной медицинской книжки с внесенными данными о прохождении профессионального медицинского осмотра женщине, участвовавшей в проведении оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка», – сообщили в областной прокуратуре.

Синарский районный суд города Каменска-Уральского назначил Александру Катаеву наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

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