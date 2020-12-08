Количество заболевших коронавирусом на Среднем Урале приближается к 50 тысячам

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 382 новых случая Covid-19, общее число заболевших приближается к 50 тысячам – по сегодняшним данным, с начала пандемии заболел 49 391 человек.

По количеству новых случаев Средний Урал продолжает оставаться в десятке российских регионов – сегодня на седьмом месте. За сутки зарегистрировано 15 смертей, всего – 1 133.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

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