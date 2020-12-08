Из-за стройки на Чкалова жители Академического каждый день стоят в пробках (ВИДЕО)

В редакцию «Нового Дня», обратились жители Екатеринбурга, которым приходится каждый день стоять в пробке по полчаса, чтобы с Краснолесья пересечь улицу Чкалова. По их словам, причиной автомобильных заторов являются ведущиеся там уже не первую неделю работы.

Транспортный коллапс на Чкалова

«На улице Чкалова в районе улицы Краснолесья и за ней, в сторону Сахарова две недели идет вялотекущий ремонт. То ли прокладывают трубы, то ли их меняют. Работы блокировали выезд из жилмассива на Чкалова. По утрам и вечерам на Краснолесье просто ад. Каждый день ДТП», – рассказала жительница города.

Она сняла свой путь по улице Краснолесья на камеру: чтобы пересечь Чкалова, ей потребовалось около шести минут не в час пик.

«Новый День» обратился за комментарием в комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города. Там сообщили, что муниципальный контракт на строительные работы заключен до 30 ноября 2021 года. «Чкалова – это стройплощадка, и нет необходимости по ней ездить. Выезд организован на Сахарова с улицы Кольцевой и действующий на Краснолесья с улицы Барвинки», – отметили в комитете.

Екатеринбург, Анна Темрук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

Новым митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским стал викарий патриарха епископ Евгений. / Директор обанкротившегося «Клео тур» покинул пост президента Уральской ассоциации туризма, назначен новый. / Арбитражный суд Свердловской области разрешил называть крупного дорожного строителя «бракоделом». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»