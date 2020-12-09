Жителя Свердловской области покусала бешеная лиса

В Талицком городском округе мужчину покусала лиса с бешенством. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, дикая лиса проникла на подворье и напала на домашнюю собаку. Ее хозяин попытался защитить питомца, тогда лисица укусила и человека. Мужчине оказали медпомощь.

В ту же ночь лиса погибла, а жена пострадавшего обратилась в ветслужбу. Ветеринары проверили труп дикого животного, бешенство подтвердилось, останки лисицы сожгли, место, где находился труп, продезинфицировали.

Талица, Людмила Прокофьева

Талица. Другие новости 09.12.20

Начинается суд по резонансному делу об убийстве Ксении Каторгиной. / 9 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / Маслаков: «Бюджет сверстан с учетом двух ключевых векторов: он одновременно и социальный, и бюджет развития». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»