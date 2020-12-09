Первая частная детская поликлиника в Екатеринбурге отпраздновала десятилетие (ФОТО)

В Екатеринбурге свое десятилетие отпраздновала первая частная детская поликлиника – «УГМК-Здоровье». Праздник прошел на свежем воздухе, чтобы соблюсти все меры безопасности в условиях ситуации с коронавирусом. На площадке у здания поликлиники на улице Шейнкмана, 73, собрались талисманы – символа медучреждения Доктор Лева, а также его друзья лось Автик из ХК «Автомобилист», лис Майк из БК УГМК, Мегадеша из стоматологии «Мегадента», рысь Рысик из клуба настольного тенниса УГМК, кот Филармоник из детской филармонии, Галамартовна, Кенгуру, Полосатый кот, профессор Гуня из Гуманитарного университета. «Поздравить любимую детскую поликлинику с днем рождения пришли пациенты – ровесники медицинского учреждения и их родители. Все, кто был записан на прием в этот день, получили в подарок от поликлиники гематоген и воздушные шары», – сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что за десять лет работы детской поликлиники медпомощь получили больше 1,1 млн маленьких пациентов. При этом когда она только начинала работать, в ней были всего восемь врачей и четыре медсестры, а сегодня – 200 врачей 39 специальностей, в том числе редких – нейропсихология, эпилептология, детская гематология, психиатрия, иммунология, аллергология, детская урология, нейрохирургия, мануальная терапия, остеопатия, арт-терапия и даже музыкальная терапия. В поликлинике применяются передовые, инновационные методы диагностики и лечения. Созданный центр когнитивных технологий во многом является уникальным. Здесь получают помощь дети с неврологическими проблемами и нарушениями поведения.

«Сегодня детское направление в клинике «УГМК-Здоровье» значительно расширилось: были открыты первое частное детское инфекционное отделение и детский хирургический стационар – за год здесь провели более тысячи операций», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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