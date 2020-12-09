В Екатеринбурге в 2021 году переименуют 24 автобусных маршрута

Администрация Екатеринбурга в ближайшие три года запланировала масштабное переименование маршрутов наземного общественного транспорта. Смена номеров автобусов, троллейбусов и трамваев будет проходить в три этапа до 2023 года. Также за этот период исчезнут девять привычных маршрутов и появятся три новых. Все изменения проходят в рамках транспортной реформы, которую мэрия пытается реализовать с 2017 года.
Согласно постановлению главы города Александра Высокинского, к 1 июля 2021 года будут переименованы 24 автобусных маршрута. Например, маршрутка № 19, соединяющая Химмаш и центр города, получит новый номер – 36. Автобус № 1, курсирующий от железнодорожного вокзала до аэропорта Кольцово, станет № 65. Маршрутка 060, на которой можно добраться с Уралмаша на ЖБИ, летом сменит номер на 80. Также с 1 июля следующего года появится новый автобусный маршрут № 44, следующий от станции метро «Ботаническая» до микрорайона Компрессорный. С 1 августа мэрия намерена объединить троллейбусные маршруты № 13 и № 16 – вместо них будет ходить один троллейбус № 33 от улицы Коммунистической до педагогического университета.
С 1 августа 2022 года начнется смена номеров троллейбусов, а еще через год очередь дойдет до трамваев. Кроме того, с 1 августа 2023 года планируется запустить новый трамвайный маршрут – от Преображенского парка до улицы Фрезеровщиков.
В документе также указан список маршрутов, которые будут отменены, в том числе в связи с переименованием. Из него следует, что с 1 июля 2021 года закрываются автобусные маршруты № 32 (Драмтеатр – Компрессорный), № 64 (Компрессорный – Мичуринский), № 08 (Хладокомбинат № 3 – Таганская), № 059 (Гипермаркет «Дом» – 40 лет ВЛКСМ). С 1 августа 2023 года будут отменены трамвайные маршруты № 9 (Керамическая – ЦПКиО), № 10 (ЦПКиО – Семь ключей) и № 17 (Эльмаш – Машиностроителей).
Список новых маршрутов общественного транспорта в 2021-2023 годах
|
Номер маршрута
|
Наименование маршрута
|
Вид транспорта
|
Дата ввода
|
Примечание
|
36
|
Поликлиника (Химмаш) – пл. 1905 года
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 19
|
40
|
Базовый – ж/д вокзал
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 011
|
44
|
Метро «Ботаническая» – мкр. Компрессорный
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Новый маршрут
|
45
|
Ж/д вокзал – НПЦ «Онкология»
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 045
|
56
|
7 Ключей – ст. Шарташ
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 021
|
58
|
Горбольница № 7 – Солнечный
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 18
|
59
|
17-я Мехколонна – ж/д вокзал
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 21
|
65
|
Ж/д вокзал – а/п Кольцово – ст. Кольцово
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 1
|
68
|
Хладокомбинат № 3 – Таганская
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 08
|
69
|
п. Исток – мкр. Компрессорный – ст. Кольцово
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 29
|
71
|
Восточная – п. Исток
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 45
|
75
|
Восточная – п. Калиновский
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 5
|
79
|
Кольцово – Метро «Ботаническая»
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 039
|
80
|
Парк Победы – ТК «КОР»
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 060
|
81
|
17-я Мехколонна – Фабрика «Авангард»
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 018
|
88
|
Метро «Ботаническая» – п. Шабровский – ОПХ
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 9
|
90
|
Восточная – п. Изоплит
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 10
|
91
|
Метро «Ботаническая» – с. Горный Щит
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 11
|
91М
|
Метро «Ботаническая» – с. Верхнемакарово
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 11М
|
92
|
Институт связи – Палкинский Торфяник
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 22
|
94
|
УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 4
|
96
|
Площадь 1-й Пятилетки – Центр культуры
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 56
|
96б
|
Площадь 1-й Пятилетки – Березит
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 56б
|
97
|
Метро «Ботаническая» – п. Рудный – Опытный завод
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 17
|
99
|
УЗТМ – Окружное кладбище
|
Автобус
|
01.07.2021
|
Переименование маршрута № 59
|
33
|
Коммунистическая – Педагогический университет
|
Троллейбус
|
01.08.2021
|
Объединение троллейбусных маршрутов № 13 и 16
|
30
|
Ильича – Площадь 1-й Пятилетки – Ильича
|
Троллейбус
|
01.08.2022
|
Переименование маршрута № 10
|
32
|
Коммунистическая – Академическая
|
Троллейбус
|
01.08.2022
|
Переименование маршрута № 12
|
35
|
Ботаническая – Крауля
|
Троллейбус
|
01.08.2022
|
Переименование маршрута № 15
|
37
|
Посадская – Академическая
|
Троллейбус
|
01.08.2022
|
Переименование маршрута № 7
|
38
|
Коммунистическая – Площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая
|
Троллейбус
|
01.08.2022
|
Переименование маршрута № 8
|
87
|
Коммунистическая – Калининская
|
Троллейбус
|
01.08.2022
|
Переименование маршрута № 17
|
2
|
ЦПКиО – Кирова
|
Трамвай
|
01.08.2023
|
Переименование маршрута № 21
|
6
|
7 Ключей – Площадь 1-й Пятилетки
|
Трамвай
|
01.08.2023
|
Переименование маршрута № 24
|
9
|
Машиностроителей – Волгоградская
|
Трамвай
|
01.08.2023
|
Переименование маршрута № 19
|
10
|
Преображенский парк – Фрезеровщиков
|
Трамвай
|
01.08.2023
|
Новый маршрут
|
12
|
Керамическая – Метро «Ботаническая»
|
Трамвай
|
01.08.2023
|
Переименование маршрута № 34
|
15
|
40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта
|
Трамвай
|
01.08.2023
|
Переименование маршрута № 32
|
16
|
Керамическая – Кушвинская
|
Трамвай
|
01.08.2023
|
Переименование маршрута № 27
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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