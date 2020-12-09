В Екатеринбурге в 2021 году переименуют 24 автобусных маршрута

Администрация Екатеринбурга в ближайшие три года запланировала масштабное переименование маршрутов наземного общественного транспорта. Смена номеров автобусов, троллейбусов и трамваев будет проходить в три этапа до 2023 года. Также за этот период исчезнут девять привычных маршрутов и появятся три новых. Все изменения проходят в рамках транспортной реформы, которую мэрия пытается реализовать с 2017 года.

Согласно постановлению главы города Александра Высокинского, к 1 июля 2021 года будут переименованы 24 автобусных маршрута. Например, маршрутка № 19, соединяющая Химмаш и центр города, получит новый номер – 36. Автобус № 1, курсирующий от железнодорожного вокзала до аэропорта Кольцово, станет № 65. Маршрутка 060, на которой можно добраться с Уралмаша на ЖБИ, летом сменит номер на 80. Также с 1 июля следующего года появится новый автобусный маршрут № 44, следующий от станции метро «Ботаническая» до микрорайона Компрессорный. С 1 августа мэрия намерена объединить троллейбусные маршруты № 13 и № 16 – вместо них будет ходить один троллейбус № 33 от улицы Коммунистической до педагогического университета.

С 1 августа 2022 года начнется смена номеров троллейбусов, а еще через год очередь дойдет до трамваев. Кроме того, с 1 августа 2023 года планируется запустить новый трамвайный маршрут – от Преображенского парка до улицы Фрезеровщиков.

В документе также указан список маршрутов, которые будут отменены, в том числе в связи с переименованием. Из него следует, что с 1 июля 2021 года закрываются автобусные маршруты № 32 (Драмтеатр – Компрессорный), № 64 (Компрессорный – Мичуринский), № 08 (Хладокомбинат № 3 – Таганская), № 059 (Гипермаркет «Дом» – 40 лет ВЛКСМ). С 1 августа 2023 года будут отменены трамвайные маршруты № 9 (Керамическая – ЦПКиО), № 10 (ЦПКиО – Семь ключей) и № 17 (Эльмаш – Машиностроителей).

Список новых маршрутов общественного транспорта в 2021-2023 годах

Номер маршрута Наименование маршрута Вид транспорта Дата ввода Примечание 36 Поликлиника (Химмаш) – пл. 1905 года Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 19 40 Базовый – ж/д вокзал Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 011 44 Метро «Ботаническая» – мкр. Компрессорный Автобус 01.07.2021 Новый маршрут 45 Ж/д вокзал – НПЦ «Онкология» Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 045 56 7 Ключей – ст. Шарташ Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 021 58 Горбольница № 7 – Солнечный Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 18 59 17-я Мехколонна – ж/д вокзал Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 21 65 Ж/д вокзал – а/п Кольцово – ст. Кольцово Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 1 68 Хладокомбинат № 3 – Таганская Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 08 69 п. Исток – мкр. Компрессорный – ст. Кольцово Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 29 71 Восточная – п. Исток Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 45 75 Восточная – п. Калиновский Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 5 79 Кольцово – Метро «Ботаническая» Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 039 80 Парк Победы – ТК «КОР» Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 060 81 17-я Мехколонна – Фабрика «Авангард» Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 018 88 Метро «Ботаническая» – п. Шабровский – ОПХ Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 9 90 Восточная – п. Изоплит Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 10 91 Метро «Ботаническая» – с. Горный Щит Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 11 91М Метро «Ботаническая» – с. Верхнемакарово Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 11М 92 Институт связи – Палкинский Торфяник Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 22 94 УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 4 96 Площадь 1-й Пятилетки – Центр культуры Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 56 96б Площадь 1-й Пятилетки – Березит Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 56б 97 Метро «Ботаническая» – п. Рудный – Опытный завод Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 17 99 УЗТМ – Окружное кладбище Автобус 01.07.2021 Переименование маршрута № 59 33 Коммунистическая – Педагогический университет Троллейбус 01.08.2021 Объединение троллейбусных маршрутов № 13 и 16 30 Ильича – Площадь 1-й Пятилетки – Ильича Троллейбус 01.08.2022 Переименование маршрута № 10 32 Коммунистическая – Академическая Троллейбус 01.08.2022 Переименование маршрута № 12 35 Ботаническая – Крауля Троллейбус 01.08.2022 Переименование маршрута № 15 37 Посадская – Академическая Троллейбус 01.08.2022 Переименование маршрута № 7 38 Коммунистическая – Площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая Троллейбус 01.08.2022 Переименование маршрута № 8 87 Коммунистическая – Калининская Троллейбус 01.08.2022 Переименование маршрута № 17 2 ЦПКиО – Кирова Трамвай 01.08.2023 Переименование маршрута № 21 6 7 Ключей – Площадь 1-й Пятилетки Трамвай 01.08.2023 Переименование маршрута № 24 9 Машиностроителей – Волгоградская Трамвай 01.08.2023 Переименование маршрута № 19 10 Преображенский парк – Фрезеровщиков Трамвай 01.08.2023 Новый маршрут 12 Керамическая – Метро «Ботаническая» Трамвай 01.08.2023 Переименование маршрута № 34 15 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта Трамвай 01.08.2023 Переименование маршрута № 32 16 Керамическая – Кушвинская Трамвай 01.08.2023 Переименование маршрута № 27

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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