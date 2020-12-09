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Среда, 9 декабря 2020, 11:19 мск

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В Екатеринбурге в 2021 году переименуют 24 автобусных маршрута

Администрация Екатеринбурга в ближайшие три года запланировала масштабное переименование маршрутов наземного общественного транспорта. Смена номеров автобусов, троллейбусов и трамваев будет проходить в три этапа до 2023 года. Также за этот период исчезнут девять привычных маршрутов и появятся три новых. Все изменения проходят в рамках транспортной реформы, которую мэрия пытается реализовать с 2017 года.

Согласно постановлению главы города Александра Высокинского, к 1 июля 2021 года будут переименованы 24 автобусных маршрута. Например, маршрутка № 19, соединяющая Химмаш и центр города, получит новый номер – 36. Автобус № 1, курсирующий от железнодорожного вокзала до аэропорта Кольцово, станет № 65. Маршрутка 060, на которой можно добраться с Уралмаша на ЖБИ, летом сменит номер на 80. Также с 1 июля следующего года появится новый автобусный маршрут № 44, следующий от станции метро «Ботаническая» до микрорайона Компрессорный. С 1 августа мэрия намерена объединить троллейбусные маршруты № 13 и № 16 – вместо них будет ходить один троллейбус № 33 от улицы Коммунистической до педагогического университета.

С 1 августа 2022 года начнется смена номеров троллейбусов, а еще через год очередь дойдет до трамваев. Кроме того, с 1 августа 2023 года планируется запустить новый трамвайный маршрут – от Преображенского парка до улицы Фрезеровщиков.

В документе также указан список маршрутов, которые будут отменены, в том числе в связи с переименованием. Из него следует, что с 1 июля 2021 года закрываются автобусные маршруты № 32 (Драмтеатр – Компрессорный), № 64 (Компрессорный – Мичуринский), № 08 (Хладокомбинат № 3 – Таганская), № 059 (Гипермаркет «Дом» – 40 лет ВЛКСМ). С 1 августа 2023 года будут отменены трамвайные маршруты № 9 (Керамическая – ЦПКиО), № 10 (ЦПКиО – Семь ключей) и № 17 (Эльмаш – Машиностроителей).

Список новых маршрутов общественного транспорта в 2021-2023 годах

Номер маршрута

Наименование маршрута

Вид транспорта

Дата ввода

Примечание

36

Поликлиника (Химмаш) – пл. 1905 года

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 19

40

Базовый – ж/д вокзал

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 011

44

Метро «Ботаническая» – мкр. Компрессорный

Автобус

01.07.2021

Новый маршрут

45

Ж/д вокзал – НПЦ «Онкология»

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 045

56

7 Ключей – ст. Шарташ

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 021

58

Горбольница № 7 – Солнечный

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 18

59

17-я Мехколонна – ж/д вокзал

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 21

65

Ж/д вокзал – а/п Кольцово – ст. Кольцово

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 1

68

Хладокомбинат № 3 – Таганская

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 08

69

п. Исток – мкр. Компрессорный – ст. Кольцово

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 29

71

Восточная – п. Исток

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 45

75

Восточная – п. Калиновский

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 5

79

Кольцово – Метро «Ботаническая»

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 039

80

Парк Победы – ТК «КОР»

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 060

81

17-я Мехколонна – Фабрика «Авангард»

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 018

88

Метро «Ботаническая» – п. Шабровский – ОПХ

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 9

90

Восточная – п. Изоплит

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 10

91

Метро «Ботаническая» – с. Горный Щит

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 11

91М

Метро «Ботаническая» – с. Верхнемакарово

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 11М

92

Институт связи – Палкинский Торфяник

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 22

94

УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 4

96

Площадь 1-й Пятилетки – Центр культуры

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 56

96б

Площадь 1-й Пятилетки – Березит

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 56б

97

Метро «Ботаническая» – п. Рудный – Опытный завод

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 17

99

УЗТМ – Окружное кладбище

Автобус

01.07.2021

Переименование маршрута № 59

33

Коммунистическая – Педагогический университет

Троллейбус

01.08.2021

Объединение троллейбусных маршрутов № 13 и 16

30

Ильича – Площадь 1-й Пятилетки – Ильича

Троллейбус

01.08.2022

Переименование маршрута № 10

32

Коммунистическая – Академическая

Троллейбус

01.08.2022

Переименование маршрута № 12

35

Ботаническая – Крауля

Троллейбус

01.08.2022

Переименование маршрута № 15

37

Посадская – Академическая

Троллейбус

01.08.2022

Переименование маршрута № 7

38

Коммунистическая – Площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая

Троллейбус

01.08.2022

Переименование маршрута № 8

87

Коммунистическая – Калининская

Троллейбус

01.08.2022

Переименование маршрута № 17

2

ЦПКиО – Кирова

Трамвай

01.08.2023

Переименование маршрута № 21

6

7 Ключей – Площадь 1-й Пятилетки

Трамвай

01.08.2023

Переименование маршрута № 24

9

Машиностроителей – Волгоградская

Трамвай

01.08.2023

Переименование маршрута № 19

10

Преображенский парк – Фрезеровщиков

Трамвай

01.08.2023

Новый маршрут

12

Керамическая – Метро «Ботаническая»

Трамвай

01.08.2023

Переименование маршрута № 34

15

40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта

Трамвай

01.08.2023

Переименование маршрута № 32

16

Керамическая – Кушвинская

Трамвай

01.08.2023

Переименование маршрута № 27

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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