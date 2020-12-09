«Уральские авиалинии» открывают рейсы в Киргизию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые с начала пандемии выполнит прямой международный рейс из аэропорта Кольцово. Самолет вылетит из Екатеринбурга в киргизский город Ош поздним вечером 10 декабря.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, Киргизия открыла границы для иностранных граждан, поэтому «Уральские авиалинии» начинают выполнять чартерные рейсы в Ош и Бишкек из восьми городов России. Билеты на эти направления уже в продаже. Отметим, что в числе городов есть Екатеринбург, где пока действует запрет на международные перелеты. Но как пояснили «Новому Дню» в авиакомпании, речь идет о вывозных чартерных рейсах, то есть для определенной категории граждан.

«Перед въездом в страну пассажирам нужно будет предоставить справку об отсутствии Covid-19 при посадке в самолет. Сдать ПЦР-тест необходимо за 72 часа до прибытия в страну», – напомнили в авиакомпании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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