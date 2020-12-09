Коронавирусная статистика: еще 15 умерших в Свердловской области

В Свердловской области остаются высокими цифры прироста заболевших коронавирусом и умерших от этой болезни. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, за последние сутки подтвердились 385 новых случаев инфицирования, таким образом с начала пандемии всего заболели 49 776 человек. Скончались за день 15 человек, уже 1148 свердловчан умерли от коронавируса.

В целом по стране за сутки заболели еще 26 190 человек, больше всего – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской, Архангельской областях. Скончались 559 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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