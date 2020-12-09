Уральца будут судить за убийство подруги сына

В Березовский городской суд направлено дело 62-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве сожительницы своего сына.

По версии следствия, в ночь на 6 сентября 2020 года березовчанин, находясь в гостях у своего сына, в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с пострадавшей. На почве ссоры обвиняемый несколько раз ударил женщину кулаком, а затем задушил. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, мужчина ушел домой. Тело обнаружил знакомый сына обвиняемого, который утром пришел в гости. Сам же хозяин квартиры в этот момент спал и ничего не знал об убийстве.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Дело направлено суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Березовский, Марина Симбирятина

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