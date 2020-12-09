К амбулаторному лечению больных Covid-19 начнут привлекать педиатров

В Свердловской области значительно возросла нагрузка на амбулаторное звено, которое обслуживает вызовы врачей на дом к больным коронавирусом. На эту работу дополнительно привлекаются медицинские работники, в том числе педиатры, обученные для лечения взрослых ковидных пациентов. Об этом сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. Параллельно власти решают технические проблемы телефонной службы 122, которая должна разгрузить кол-центры поликлиник.

По словам Крекова, сейчас более 20 тысяч свердловчан находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Значительная часть из них – пациенты, которые отправлены из стационара домой на долечивание и уже имеют отрицательный тест на Covid-19. Также в эту категорию входят бессимптомные носители вируса, не нуждающиеся в медикаментозном лечении. Основная часть больных, которые лечатся дома, уже получили бесплатные лекарственные наборы – это 12 тысяч человек. Еще около тысячи больных получат лекарства в ближайшие сутки, сообщил чиновник. Дальнейшая работа будет зависеть от ежедневной сводки по числу новых зараженных людей.

Если у больных есть претензии по получению лечения, они могут жаловаться на горячие линии минздрава и единый «коронавирусный» номер 122, отметил вице-губернатор.

«Мы внимательно отслеживаем эффективность телефонной службы 122. На территории Екатеринбурга она работает достаточно хорошо, но в некоторых городах Свердловской области были проблемы, главным образом технического плана. Сейчас мы их отрабатываем. Если вам не ответили [по номеру 122], то должны перезвонить, так как [исходящий] номер фиксируется службой. Сейчас в службе круглосуточно работают более 100 сотрудников. Мы в ускоренном темпе проводим техническое перевооружение как минимум двух структур, которые занимаются службой 122, чтобы примерно через неделю увеличить количество линий и улучшить условия работы специалистов кол-центра», – сообщил Павел Креков.

Он также уточнил, что в первые дни сотрудники службы в областных муниципалитетах совершали ошибку, когда давали звонившим людям номер Роспотребнадзора или просили звонить в поликлинику по месту жительства. «Линия 122 должна принимать вызовы и самостоятельно передавать их в поликлинику. Прошу прощения за недостаточно качественную работу некоторых сотрудников. Вчера мы провели дополнительный инструктаж волонтеров, которые работают на линии, чтобы таких ответов больше не было», – прокомментировал чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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