На Урале загорелся рентген-кабинет. Пациентов спасали через окна (ФОТО)

В поселке Бобровский Сысертского городского округа загорелось оборудование в рентген-кабинете. Пожар начался около 11 часов дня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, из-за сложности пожару присвоили повышенный номер, на тушение отправили 10 машин и 38 человек. Из горящего здания эвакуировали 38 человек, причем 11 – через окна второго этажа по пожарным лестницам. Информации о пострадавших нет. Огонь локализовали к 11:44, в 12:18 завершились проливка и разбор горящих конструкций.

Сысертский район, Людмила Прокофьева

Сысертский район. Другие новости 09.12.20

В театрах Екатеринбурга раньше обычного начались новогодние елки, но спрос низкий из-за страха заболеть. / В Солнечном начнут строить третий детский сад. / Обвиняемые в убийстве Каторгиной останутся в СИЗО до 27 мая. Завтра суд допросит мать погибшей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»