Свердловский дворец народного творчества получит 100 млн рублей на капремонт. В 2023 году

Свердловский областной Дворец народного творчества попал в список культурных учреждений, которые в ближайшие три года получат из федерального бюджета средства на модернизацию.

Как говорится распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на капитальный ремонт здания на улице Фестивальной, 12, в Екатеринбурге в 2023 году будет выделено 99 млн 393 тысячи рублей.

В общей сложности до 2024 года на модернизацию культурных учреждений будет направлено более 4,6 млрд рублей. Эти средства помогут отремонтировать театры и дома культуры, построить новые концертные залы, отреставрировать музеи и объекты культурного наследия в 22 регионах страны, говорится в документе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.20

10 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / На Урале загорелся рентген-кабинет. Пациентов спасали через окна (ФОТО). / В театрах Екатеринбурга раньше обычного начались новогодние елки, но спрос низкий из-за страха заболеть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»