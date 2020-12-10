Якушев вручил Алтушкину награду от Путина

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил 10 декабря 2020 года председателю совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игорю Алтушкину орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Государственная награда присуждена по указу президента России Владимира Путина «За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (Covid-19)».

С момента наступления острой фазы пандемии коронавируса в России весной 2020 года глава РМК включился в активную работу по оказанию помощи системе здравоохранения и поддержке населения, попавшего в сложную жизненную ситуацию из-за введения режима ограничений.

С апреля текущего года в рамках гуманитарной помощи от группы РМК, через благотворительные организации и лично от Игоря Алтушкина на эти цели было направлено около 1,4 млрд. рублей. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи, а также на помощь гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Так, благотворительный фонд РМК запустил акцию #ПомощьУжеЗдесь, в рамках которой нуждающимся в Челябинской и Свердловской областях передавали бесплатные продуктовые наборы. Поддержку получили более 170 тыс. человек. В настоящее время акция продолжается. В ноябре продуктовые наборы поступили и в Оренбургскую область.

За активную благотворительную деятельность и реализованные социальные проекты Владимир Якушев в ходе церемонии вручил председателю попечительского совета благотворительного фонда РМК Татьяне Алтушкиной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о присуждении государственной награды также был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени – вторая государственная награда, которой удостоен Игорь Алтушкин. В 2017 году президент России Владимир Путин вручил главе РМК орден Дружбы.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручается за особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности.

Благотворительный фонд РМК, учрежденный Татьяной Алтушкиной вместе с супругом, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным в 2005 году, помогает детям, борющимся с онкологическими заболеваниями и нарушениями слуха, а также поддерживает инициативы в научной, культурной и спортивной сферах.

За годы работы помощь от фонда получили более 267 тысяч человек. В том числе – более 3 тысяч детей с онкологическими заболеваниями обеспечены дорогостоящими препаратами и направлены на лечение в лучшие зарубежные клиники. Более тысячи детей с нарушениями слуха получили от благотворительного фонда РМК высокотехнологичные слуховые аппараты.

Екатеринбург, Елена Васильева

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