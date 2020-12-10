С начала самоизоляции свердловчане стали больше тратить на новые айфоны и модемы

Каждый второй смартфон iPhone 12, проданный на Урале, был куплен в Свердловской области. Ее жители оказались рекордсменами по интересу к новой модели. Покупатели предпочитают смартфоны голубого и черного цветов с объемом памяти в 128 гигабайт. Такие данные получили эксперты «Мегафона», изучив потребительскую активность в собственном ретейле.

В общей доле проданных телефонов лидирует продукция Sumsung – на этот бренд приходится почти треть покупок (31%). Далее идут Xiaomi (23%) и Honor (22%).

С начала самоизоляции свердловчане не экономили на мобильных устройствах. Средний чек на смартфоны с апреля по октябрь вырос на 11% по сравнению с докарантинными значениями первого квартала этого года. Жители также сохранили привычный для себя объем покупок, приобретая в среднем 172 телефона в день.

Есть и новая тенденция. «Режим home office усилил интерес к модемам и роутерам. Эти устройства с начала года приобретали на 25% чаще, чем в прошлом. А количество модемов, проданных с января по октябрь текущего года, превысило объем, реализованный за весь 2019 год. Пик продаж 2020 года пришелся на апрель, когда свердловчане активно покупали устройства для удаленной работы и учебы», – отметил директор «Мегафон-Ретейл» на Урале Алексей Быков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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