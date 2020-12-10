Заразились 50 тысяч, занято почти 9 тысяч коек. Официальные данные по коронавирусу

В Свердловской области с начала распространения новой коронавирусной инфекции заразились уже больше 50 тысяч человек. Большая часть справились с болезнью. Так, по информации информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19 к настоящему моменту число тех, кто сталкивался с инфекцией, составляет 50168 человек, за последние сутки диагноз подтвердился у 392 из них. Свердловская область по суточному приросту числа заболевших находится на седьмом месте в России.

При этом, по данным полпредства в УрФО на вчера, 9 декабря 2020 года, выздоровели 42030 человек, а в больницах находятся 8859 жителей Свердловской области. Кроме того, по данным ИЦК на 10 декабря, умерли еще 14 человек, всего вирус унес жизни 1162 свердловчан.

а

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.20

С начала самоизоляции свердловчане стали больше тратить на новые айфоны и модемы. / Роспотребнадзор раскрыл, какой из банков чаще навязывает услуги и обманывает клиентов. / Мусор из Екатеринбурга могут увозить за 100 километров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»