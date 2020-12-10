В следующем году мусоровозы из Екатеринбурга поедут в обход Садового

В следующем году начнется строительство дороги до полигона «Северный», куда свозится весь бытовой мусор из екатеринбургской агломерации. Сейчас трасса пролегает через поселок Садовый, что создает неудобство для местных жителей, но в 2021-м должна появиться новая дорога от объездной. Об этом рассказал в эфире Е1 замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. «В этом году на проектирование и строительство торги проводил минтранс, там участок не сильно большой, проблема будет снята», – сказал он.

Чиновник напомнил, что «Северный» существует с 1968 года. «Когда он создавался, никаких садов там не было в помине, населенных пунктов не было в помине, сама Верхняя Пышма находится на удалении нескольких километров, он создавался с учетом требований законодательства. Он будет закрыт года через три, будет планироваться его рекультивация, как Широкореченского – полигон год после закрытия отстаивается, чтобы осел сам холм, потом проектирование, рекультивация, засыпать землей, посадить траву, организовать дегазацию и сбор фильтрата. Году в 2023-2024 мы к этому приступим, все будет зависеть от финансирования и регламентных процедур», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.20

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