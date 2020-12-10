В Свердловской области в 2020 году никто не заболел корью

В Свердловской области за 11 месяцев этого года не было зарегистрировано ни одного случая кори. Для сравнения, в прошлом году это заболевание перенесли 98 человек, а в 2016 году, когда произошла первая за десятилетия вспышка – 76 человек. Однако в Роспотребнадзоре отмечают негативную тенденцию: люди стали меньше прививаться, хотя риски заразиться все равно есть.

«В связи с временным приостановлением вакцинопрофилактики в регионе в первой половине 2020 года, загруженностью системы здравоохранения из-за продолжающейся пандемии Covid-19 объем иммунизации населения в Свердловской области снизился. На сегодняшний день план профилактических прививок против кори выполнен в рамках нацкалендаря на 72,3%, а по эпидпоказаниям – на 62,8%", – прокомментировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Там также уточнили, что с начала года были привиты 6142 мигранта, проживающих в регионе, у которых не было справки о прививке.

Эпидемиологи призывают всех граждан, не привитых против кори, пройти иммунизацию. Для этого надо обратиться в поликлинику по месту жительства, детей прививают организованно в образовательных учреждениях.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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