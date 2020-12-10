Екатеринбург занял первое место среди городов России по качеству общественного транспорта

Эксперты транспортного планирования назвали Екатеринбург лучшим в России городом по качеству общественного транспорта. В исследовании учитывались вопросы доступности, комфорта и безопасности. «Здесь смогли не только сохранить одну из лучших в стране систем общественного транспорта, но и подготовить ее для перехода на новый уровень: ведётся поэтапное изменение маршрутной сети с основным каркасом из трамвайных маршрутов, которые обеспечивают высокую безопасность перевозок и большую провозную способность», – констатировали специалисты.

Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта составили эксперты инновационного проектного института транспортного планирования и моделирования транспортных потоков Simetra. В своем исследовании аналитики рассмотрели 60 систем общественного транспорта российских городов. Москву и Санкт-Петербург в рейтинг не включали из-за существенных отличий.

Эксперты рассматривали общественный транспорт каждого взятого в рейтинг города по 40 параметрам, среди которых: физическая доступность транспорта, ценовая доступность и наличие разных тарифов, комфорт и удобство, характеристики подвижного состава, эффективность транспортной сети и так далее. По каждому пункту специалисты начисляли городам определенное количество баллов.

В результате проведенного исследования Екатеринбург был признан лучшим городом России по качеству общественного транспорта с общим числом баллов 73,5. Более того – аналитики составили отдельный рейтинг и среди городов-миллионников, и здесь Екатеринбург также занял первую строчку.

«Город делает ставку на трамвай, развивающийся вопреки общероссийскому тренду, – говорится в заключении Simetra. – Здесь самая протяженная трамвайная сеть (80,6 км), новый участок был запущен в 2017 году». На 2021 год запланирован ввод междугородной трассы до города Верхняя Пышма.

«Тарифное меню включает как пересадочный тариф, так и проездные билеты, которые действуют на всех маршрутах наземного транспорта, что позволяет говорить о единой транспортной системе города», – отметили эксперты.

На втором месте общего рейтинга находится Ижевск (70,6 балла), третье место заняла Самара (69,3), четвертое – Казань (68,8), пятое – Волгоград. На последних местах рейтинга расположились Воронеж (46,9 балла), Махачкала (42,8) и Астрахань (37,8).

Делая выводы о системе общественного транспорта в России в целом, аналитики говорят, что в городах-миллионниках ощущается потребность в магистральном транспорте. И всё больше городов в последние годы задумываются о лёгком безрельсовом трамвае либо системе скоростного безрельсового трамвая.

Екатеринбург, Елена Васильева

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