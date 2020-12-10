В Академическом появилась улица имени уральского лингвиста Александра Матвеева

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский согласился с просьбой ученого совета УрФУ присвоить одной из улиц микрорайона Академического имя профессора Александра Матвеева, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Все улицы второй очереди Академического района Екатеринбурга предварительно названы именами российских учёных. Это славные имена, но среди них нет ни одного уральца. Присвоение имени Александра Матвеева одной из улиц исправило бы это положение», – говорилось в обращении ученых.

Александр Матвеев (1926 – 2010) почти 50 лет был заведующим кафедрой русского языка и общего языкознания УрГУ. Именно он организовал Топонимическую экспедицию, которая в течение почти 60 лет занималась сбором и интерпретацией местного языкового материала на территории Среднего и Полярного Урала, Зауралья, Русского Севера, Верхнего Поволжья, Западных Саян и многих других. В результате Уральский федеральный университет в настоящее время располагает уникальным фондом полевых материалов по русской топонимии, антропонимии, этнонимии, диалектной лексике.

Под руководством Александра Матвеева составлено большинство томов «Словаря русских говоров Среднего Урала» и дополнений к нему. Кроме того, ученый руководил коллективом авторов «Словаря говоров Русского Севера» и издания «Материалы к словарю финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера». Также им была организована научная топонимическая лаборатория Уральского университета и создан первый в России научный журнал «Вопросы ономастики», объединивший специалистов данного направления (ныне журнал является международным и входит в самые авторитетные базы цитирования Web of Science и Scopus).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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